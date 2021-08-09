جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عودة الدراسة حضورياً للحاصلين على جرعتين من لقاح “كورونا”

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عودة الدراسة حضورياً لجميع مراحلها الدراسية “دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا”، للعام الجامعي 1443هـ، لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، وذلك طبقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الصحة.

وحثّت الجامعة جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوبين على الإسراع لاستكمال جميع الجرعات من اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021م، في حين خصصت الجامعة مركز لقاحات مضاد لفيروس “كورونا” في المركز الرئيس بمقر الجامعة (مبنى 29) لجميع الطلاب والطالبات والمنسوبين وذويهم من خلال المنصة: vaccines.kau.edu.sa .