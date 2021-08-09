نفّذت صحة الشرقية 14280 جولة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2021م ,بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 .
وشملت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات و5492 زيارة للمجمعات الطبية بالإضافة إلى و5575 زيارة للصيدليات و1135 زيارة لمراكز اللقاحات و183 زيارة للمختبرات.
صحة الشرقية تُنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية
نفّذت صحة الشرقية 14280 جولة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2021م ,بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 .
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