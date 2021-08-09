صحة الشرقية تُنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

المناطق - الشرقية

نفّذت صحة الشرقية 14280 جولة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2021م ,بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 .

وشملت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات و5492 زيارة للمجمعات الطبية بالإضافة إلى و5575 زيارة للصيدليات و1135 زيارة لمراكز اللقاحات و183 زيارة للمختبرات.