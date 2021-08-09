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“هدف” يعلن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر منصة “دروب”

“هدف” يعلن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر منصة “دروب”

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أمير جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

منطقة جازان

“هدف” يعلن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر منصة “دروب”

“هدف” يعلن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر منصة “دروب”
http://almnatiq.net/?p=1012060
المناطق - الرياص

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكترونية “دروب” عبر الرابط ‏doroob.sa.
ودعا ” هدف” موظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج في تطوير المهارات والقدرات المعرفية والمهنية في مجال اللغة الإنجليزية.
ويأتي طرح البرنامج التدريبي تلبيةً لاحتياج منشآت القطاع الخاص من الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مناسبة في اللغة الإنجليزية؛ حيث يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، من خلال تقديم تدريب نوعي لمدة شهرين لكل مرشح، ويمكن للمتدرب التقدم في مستويات اللغة الإنجليزية وفق أدائه الشخصي وسرعة تعلمه خلال فتر التدريب.
ويشترط البرنامج، أن يكون المتدرب سعودياً واجتاز ثلاثة دورات تدريبية في “دروب” خلال الشهرين الماضيين، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.
وتدعم منصة “دروب” التابعة للصندوق تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

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