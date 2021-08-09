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أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1012063
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة الجزائية سابقًا، الشيخ سلطان بن سلمان القاسمي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة.
وأعرب سموه خلال اللقاء عن أمنياته للقاسمي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

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