أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة الجزائية سابقًا، الشيخ سلطان بن سلمان القاسمي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن أمنياته للقاسمي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.