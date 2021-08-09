غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل تستعرض خفض التكاليف في قطاع التجزئة

الدمام - المناطق

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021 ورشة عمل استعرض خلالها متخصص في إدارة الاعمال موضوع “خفض التكاليف في قطاع التجزئة”.

وتحدث المتخصص ثائر الأسير –مقدم الورشة-بأن إدارة تجارة التجزئة تكلف الكثير من المال، وعلى الرغم من أنه لا يمكن التخلص من تكاليف التشغيل بالكامل، إلا أن هناك بالفعل بعض الطرق السهلة لتقليلها والتحكم بها، حيث يمكن البدء في تقليصها من خلال تنفيذ بعض التغييرات البسيطة في عمليات التشغيل اليومية لأعمالك، والتي يمكن تطبيقها للسيطرة وتقليل من النفقات الخفية لتجارة التجزئة الخاصة بأعمالك.

وقال الأسير بان عدة خطوات يجب اتباعها ومن أبرزها: التعرف على التكلفة الرئيسية الخاصة بك وحسابها شهريا، والتكلفة الرئيسية هي في الواقع المقياس الاول لصحة المشروع المالية، والتي تشمل جميع المصاريف التي يدفع ثمنها يوما بعد يوم والتي تحافظ على تشغيل المشروع الخاص بك، وهي تعني المنتجات او المواد المستهلكة والقوى العاملة اللازمة لإبقائك في مجال

المنافسة التجارية.

وحول موضوع مراقبة التكاليف، قال الأسير بأنها ممارسة تحديد وتقليل نفقات العمل لزيادة الأرباح، وتبدأ بعملية إعداد الميزانية، كما يجب على صاحب العمل ان يقارن النتائج المالية الفعلية للشركة مع التوقعات المدرجة في الميزانية، وإذا كانت التكاليف الفعلية أعلى من المخطط لها، فإن الإدارة لديها المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يمكن للشركة الحصول على عروض أسعار من بائعين مختلفين يقدمون نفس المنتج أو الخدمة، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف، لافتا الى ان مراقبة التكاليف تعتبر عاملًا مهمًا في الحفاظ على الربحية وتنميتها.

وأشار الأسير الى عملية جرد المخزون مؤكدا على أهمية تثقيف الموظفين على أهمية جرد المخزون وكيفية القيام بذلك، وتحدث مقدم ورشة العمل عن الغرض الرئيس من الجرد والذي يتمثل بتحديد قيمة وتكلفة المواد المباعة، وقيمة المخزون المتبقي داخل المستودعات، موضحا بأن وجود طرق تعداد دقيقه ستساعد على الحفاظ على المستوى الأمثل للمخزون وتحديد أوجه القصور المتعلقة بالمواد، والحيلولة دون انتهاء او انقضاء مدة صلاحية المنتجات.

وتناول الأسير في ورشة العمل أهمية أتمتة المهام اليومية، وأيضا خفض النفقات من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لبعض الخدمات، فقد ينتهي الأمر بها إلى أن تكون أرخص من القيام بها في داخليا.