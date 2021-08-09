أمير الجوف يوجّه بمضاعفة الجهود لتطوير الخدمات بمراكز صوير

المناطق - الجوف

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف خلال جولته التفقدية لمركز صوير اليوم، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتذليل جميع العقبات أمام المشروعات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه برؤساء المراكز التابعة لمركز صوير، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ورئيس المركز ناصر بن سعود السهلي، مستمعاً سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكّد سمو أمير منطقة الجوف حرص الإمارة على تذليل المعوقات إن وجدت في المشروعات كافة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً الجميع لمضاعفة الجهود للتميز ورفع نسبة الأداء بالجودة المطلوبة، مؤكداً على الجميع بعدم التراخي في خدمة المواطنين ومتابعة المشروعات ميدانياً، مع الاهتمام بالجودة والمواصفات المعتمدة.

يذكر أن جولة أمير الجوف التفقدية لمركز صوير تأتي ضمن محطته الرابعة في جولات سموه المستمرة على المحافظات والمراكز في المنطقة، لمتابعة الخدمات والمشروعات وتلبية احتياجات الأهالي.