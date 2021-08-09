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أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

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أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري
http://almnatiq.net/?p=1012072
جــازان - فضه عطيف؛

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري بالزيت (استجابة 4)، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي بن سعيد الغامدي، وعدد من قيادات المركز.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول الفرضية، والأدوار المتعلقة بالجهات المشاركة في التمرين، حيث يهدف التمرين إلى الوصول لأقصى درجات الجاهزية والتأهب، للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة، وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوّث بالزيت.
وأكّد سمو أمير منطقة جازان أن دعم القيادة الرشيدة للعمل البيئي الذي يعكس الاهتمام بالإنسان ومكتسباته، ودورها الحيوي في الحفاظ على ثروات الوطن واستقراره اجتماعياً ونمائه اقتصادياً، عبر عمل دؤوب وملموس، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة في منطقة جازان ومختلف مناطق المملكة.
حضر حفل التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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