أمانة الاحساء تنفذ ورش عمل لـ ” إدارة الأداء الجديد”

الأحساء- المناطق

نفذت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية وخلال يومين متتاليين بحضور نحو 420 موظفاً وموظفة ورش عمل لتعريف وايضاح نظام ” إدارة الأداء الجديد ” ، وأشار المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل الى انه سيتم تنفيذ ورش عمل مجدولة للموظفين والموظفات في البلديات التابعة والمرتبطة وكذلك إدارات الأمانة الأخرى وذلك لأهمية اطلاع وتعريف منسوبي الأمانة على اللائحة الجديدة والآليات واللوائح الإجرائية لتطبيقها .

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالامانة ناجي بن عبدالله الورثان .. تستهدف الأمانة من خلال عقد هذه الورشة التعريفية إيضاح مفهوم إدارة الأداء الجديد والتعريف بلائحة الأداء المعتمدة والنماذج الخاصة بها وكيفية استخدامها وصياغة الأهداف التي يتم الإتفاق عليها بين الموظف ورئيسه وفقا لميثاق الأداء، وذلك للمساهمة برفع كفاءة موظف القطاع العام ، منوهاً الى ان الورشة تتناول محاور عدة من بينها ( التعريف بمفهوم إدارة الأداء والمنحنى المعياري القياسي، التعريف بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها مع استعراض المواد النظامية باللائحة وشرح أهمية وضع الأهداف وكيفية صياغتها بالشكل الصحيح ).