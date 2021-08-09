“تعليم تبوك” يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضحت إدارة تعليم تبوك، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام “نور”, في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين، عن طريق القنوات الإلكترونية, للحد من انتشار فيروس كورونا.