احدث الأخبار

“تعليم تبوك” يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 أمير الجوف يوجّه بمضاعفة الجهود لتطوير الخدمات بمراكز صوير
منطقة الجوف
 أمانة الاحساء تنفذ ورش عمل لـ ” إدارة الأداء الجديد”
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري
منطقة جازان
 بلدية الخبر: إغلاق 20 منشأة ضمن حملة ” غذاءك آمن ” في فصل الصيف على المنشآت الغذائية خلال شهر
المنطقة الشرقية
 غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل تستعرض خفض التكاليف في قطاع التجزئة
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة
منطقة نجران
 “هدف” يعلن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر منصة “دروب”
محليات
 سعر نفط برنت ينخفض إلى 68.69 دولاراً
الاقتصاد
 أتربة مثارة وسحب رعدية على جازان
منطقة جازان
 أمير جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري
منطقة جازان
 تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في جازان
منطقة جازان
“تعليم تبوك” يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

“تعليم تبوك” يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

أبرز المواد
أمير الجوف يوجّه بمضاعفة الجهود لتطوير الخدمات بمراكز صوير

أمير الجوف يوجّه بمضاعفة الجهود لتطوير الخدمات بمراكز صوير

منطقة الجوف
أمانة الاحساء تنفذ ورش عمل لـ ” إدارة الأداء الجديد”

أمانة الاحساء تنفذ ورش عمل لـ ” إدارة الأداء الجديد”

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

منطقة جازان

“تعليم تبوك” يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

“تعليم تبوك” يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=1012083
المناطق - واس:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.
وأوضحت إدارة تعليم تبوك، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام “نور”, في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.
ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين، عن طريق القنوات الإلكترونية, للحد من انتشار فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

شاهد.. تحسن الغطاء النباتي في المحميات بعد منع الرعي والاحتطاب داخلها

شاهد.. تحسن الغطاء النباتي في المحميات بعد منع الرعي والاحتطاب داخلها
“الصحة”: إعطاء 30 مليون جرعة لقاح عبر 587 موقع للتطعيم

“الصحة”: إعطاء 30 مليون جرعة لقاح عبر 587 موقع للتطعيم
“هيئة الإحصاء”: الاقتصاد السعودي يتعافى من الجائحة ويحقِّق نموًا 1.5% في الربع الثاني

“هيئة الإحصاء”: الاقتصاد السعودي يتعافى من الجائحة ويحقِّق نموًا 1.5% في الربع الثاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*