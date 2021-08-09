أمير الجوف يتفقد سير العمل في مركز خوعاء

المناطق - واس:

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مركز خوعاء واطلع على سير العمل فيه، وذلك ضمن جولاته التفقدية الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة، يرافقه وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.

واستمع سموه لشرح من رئيس المركز حمد بن رثعان المانع عن سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجات الأهالي.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على تفقد أحوال المواطنين والاستماع إليهم، والرفع باحتياجاتهم للعمل على تحقيقها وفق تطلعات القيادة الحكيمة.