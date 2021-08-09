الأمير محمد بن ناصر يلتقي برئيس ووكلاء جامعة جازان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ووكلاء الجامعة.



واستمع سموه لشرح عن عملية القبول والإحصاءات التفصيلية الخاصة بأعداد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1443هـ ، إضافة لما حققته الجامعة في العديد من الجوانب التطويرية والاستثمارية، بما يتفق ورؤية المملكة 2030.



كما اطلع على جهود الجامعة في توسيع نطاق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، من خلال المستشفى الجامعي وكلياتها الصحية بالمحافظة ، وأطلق أكثر من 17 مركزًا متنقلًا لخدمة منسوبي وطلبة التعليم العام بالمنطقة، لتحقيق العودة الآمنة للدراسة.



حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.