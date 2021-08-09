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“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
http://almnatiq.net/?p=1012109
المناطق - واس:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 184 يوماً 1984 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، ثمانية مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

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