أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

أبرز المواد
الأمير محمد بن ناصر يلتقي برئيس ووكلاء جامعة جازان

الأمير محمد بن ناصر يلتقي برئيس ووكلاء جامعة جازان

أبرز المواد
أمير الجوف يتفقد سير العمل في مركز خوعاء

أمير الجوف يتفقد سير العمل في مركز خوعاء

أبرز المواد

أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1012112
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، العميد مسفر بن عبث العتيبي، بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة.

ونوه سموه بجهود منسوبي الجوازات، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل، بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الحكيمة , مشيداً بما تقدمه المديرية العامة للجوازات من خدمات إلكترونية، سهّلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

روابط ذات صلة

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
الأمير محمد بن ناصر يلتقي برئيس ووكلاء جامعة جازان

الأمير محمد بن ناصر يلتقي برئيس ووكلاء جامعة جازان
أمير الجوف يتفقد سير العمل في مركز خوعاء

أمير الجوف يتفقد سير العمل في مركز خوعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*