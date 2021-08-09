إغلاق 24 منشأة وتحرير 403 مخالفات لتدابير “كورونا” في الشرقية

المناطق - واس:

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية خلال الأسبوع الماضي 9,613 جولة رقابية، على الأسواق التجارية ومنافذ البيع، و التي أسفرت عن إغلاق 24 منشأة مخالفة وتحرير 403 مخالفات لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا” وتطبيق “توكلنا”.



وأكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت والتأكّد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة بالمنطقة.



وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد 940، استقبل 2426 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية الجميع بضرورة التعاون والإبلاغ عن أية مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة من خلال مركز البلاغات لمعالجتها.



كما نفّذت أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة الخبر خلال الشهر الماضي جولات رقابية ضمن حملة “غذاؤك آمن” استهدفت المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات في محافظة الخبر، أسفرت عن إغلاق 20 منشأة مخالفة ورصد 620 مخالفة وإتلاف أكثر من 1000 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.



وأكّدت الأمانة أن الحملة زارت أكثر من 740 منشأة، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وصلاحية المواد الغذائية المعروضة، وطرق تخزينها وعرضها حسب الاشتراطات الصحية، والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين ورخصة المنشأة، منوّهة باستمرار الجولات الرقابية والتشديد على المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.