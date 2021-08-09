جامعة حائل تعلن طرح عدد من الدبلومات الأكاديمية والمهنية

المناطق - واس:

أعلنت جامعة حائل عن طرح مجموعة من الدبلومات المدفوعة المصنّفة من وزارة الموارد ‏البشرية، والمعتمدة من وزارة التعليم، التي يبدأ التسجيل فيها غدًا الثلاثاء حتى السبت 21 ‏أغسطس 2021.

وتهدف الدبلومات إلى تأهيل الدارسين وإكسابهم المهارات والقدرات والكفايات اللازمة، التي ‏تمكنهم من الحصول على فرص مناسبة داخل سوق العمل، وإدارتها طبقًا لأحدث الأساليب ‏والتقنيات المتاحة حسب التخصص المناسب.

وتعمل الجامعة على تنوّع مصادر التعليم التي تقدمها لجميع شرائح المجتمع، من أجل تطوير ‏مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، من خلال طرح بعض البرامج الأكاديمية والمهنية ‏المختصة، ويأتي ذلك تحقيقاً للخطط التي وضعتها الجامعة ضمن أهدافها الإستراتيجية، بما ‏يتوافق مع رؤية المملكة 2021.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج للاطلاع على ‏التفاصيل والرسوم ‏الدراسية كافة من خلال زيارة الرابط‏ التالي : ‏https://dcsce.uoh.edu.sa‏.

يذكر أن الجامعة قدمت خلال العام الماضي أكثر من (246) دورة تدريبية استفاد ‏منها (19401) متدرب، وكذلك (14) دبلومًا أكاديميًّا ومهنيًّا، حيث بلغ عدد خريجي ‏وخريجات الدبلومات حوالى (500) خريج وخريجة.