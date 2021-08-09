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جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية مع “الصيدلة الإكلينيكية” للتدريب على التحصين والتطعيم

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جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية مع “الصيدلة الإكلينيكية” للتدريب على التحصين والتطعيم

جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية مع “الصيدلة الإكلينيكية” للتدريب على التحصين والتطعيم
http://almnatiq.net/?p=1012120
المناطق - واس:

وقّعت جامعة الملك خالد اليوم , اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيس مجلس الجمعية وكيل وزارة الصحة للخدمات الطبية المساعد الدكتور أحمد الجديع.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل “البرنامج المعتمد للتدريب على التحصين والتطعيم” للممارسين الصحيين من الصيادلة وخريجي الكلية، لإعطاء اللقاحات والتحصين في الصيدليات والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

كما تشمل بنود الاتفاقية التي تستمل لعامين، التعاون في الأنشطة العلمية والبحثية ومجالات خدمة المجتمع.

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