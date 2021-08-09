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مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض
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المناطق - وكالات:

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضًا بمقدار 13.44 نقطة، أي ما نسبته 0.12%، ليصل إلى 10 آلاف و940.73 نقطة.
وتم خلال جلسة اليوم تداول 283 مليونًا و332 ألفًا و517 سهمًا بقيمة 514 مليونًا و382 ألفًا و238.078 ريالًا، نتيجة تنفيذ 10182 صفقة في جميع القطاعات.
وشهدت الجلسة أرتفاع أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

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