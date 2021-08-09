إغلاق 40 منشأة تجارية ورصد 60 مخالفة للاحترازات الوقائية في جدة

إغلاق 40 منشأة تجارية ورصد 60 مخالفة للاحترازات الوقائية في جدة

أبرز المواد
مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

أبرز المواد
جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية مع “الصيدلة الإكلينيكية” للتدريب على التحصين والتطعيم

جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية مع “الصيدلة الإكلينيكية” للتدريب على التحصين والتطعيم

أبرز المواد
جامعة حائل تعلن طرح عدد من الدبلومات الأكاديمية والمهنية

جامعة حائل تعلن طرح عدد من الدبلومات الأكاديمية والمهنية

أبرز المواد

إغلاق 40 منشأة تجارية ورصد 60 مخالفة للاحترازات الوقائية في جدة

إغلاق 40 منشأة تجارية ورصد 60 مخالفة للاحترازات الوقائية في جدة
http://almnatiq.net/?p=1012126
المناطق - واس:

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 40 منشأة تجارية مخالفة من خلال 7469 جولة رقابية تمّت مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

ورصدت الفرق الميدانية 60 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات.

ودعت الأمانة مرتادي الأسواق والأماكن العامة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار الفيروس.

روابط ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض
جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية مع “الصيدلة الإكلينيكية” للتدريب على التحصين والتطعيم

جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية مع “الصيدلة الإكلينيكية” للتدريب على التحصين والتطعيم
جامعة حائل تعلن طرح عدد من الدبلومات الأكاديمية والمهنية

جامعة حائل تعلن طرح عدد من الدبلومات الأكاديمية والمهنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*