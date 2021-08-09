أمير مكة المكرمة يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للصحة في متابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات تزامناً مع حزمة القرارات بشأن الزامية التحصين.

واطلع الأمير خالد الفيصل على الأعمال المشتركة مع القطاعات المعنية في نشر التوعية الصحية لشرائح المجتمع كافة والتنسيق المشترك مع قطاع التعليم استعداداً للموسم الدراسي المقبل بما يحقق عودة آمنة للطلاب والطالبات.