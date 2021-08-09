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ميزانية الربع الثاني للعام الجاري.. الإيرادات 248 مليار ريال والمصروفات 252.7 مليار ريال

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ميزانية الربع الثاني للعام الجاري.. الإيرادات 248 مليار ريال والمصروفات 252.7 مليار ريال

ميزانية الربع الثاني للعام الجاري.. الإيرادات 248 مليار ريال والمصروفات 252.7 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=1012140
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة المالية اليوم (الاثنين )، عن التقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021.

وأوضحت الوزارة، أن الإيرادات بلغت 248 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 252.7 مليار ريال، وبلغ عجز الموازنة 4.6 مليارات ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين العام خلال الربع الثاني بلغ 922 مليار ريال، فيما بلغ حجم الدين الخارجي 387.5 مليار ريال.

الإيرادات والمصروفات الفعلية للميزانية السعودية (2021)

السنةالإيرادات (مليار)المصروفات (مليار)الفائض أو العجز (مليار)
الربع الأول204.8212.2(7.4)
الربع الثاني248.1252.7(4.6)
الربع الثالث
الربع الرابع
2021 (تقديرات)849.1990.0(140.9)

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