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أدبي جدة يُعلن أسماء الفائزين بجائزة رواق السرد للقصة القصيرة 2021

أدبي جدة يُعلن أسماء الفائزين بجائزة رواق السرد للقصة القصيرة 2021
http://almnatiq.net/?p=1012143
المناطق - واس:

أعلن رواق السرد بنادي جدة الأدبي أمس، عن أسماء الفائزين بجائزة رواق السرد للقصة القصيرة 2021، حيث فاز بجائزة المركز الأول كاتب القصة القصيرة خالد الداموك، في حين حصلت الكاتبة نادية خوندنة على جائزة المركز الثاني والكاتب محمد الراشدي على جائزة المركز الثالث.

يُذكر أن رواق السرد سبق أن أتاح المشاركة في جائزته لهذا العام لعموم كتاب القصة القصيرة السعوديين أو المقيمين في السعودية، وقد شارك في الجائزة 111 كاتباً وكاتبة، رشّحت لجنة التحكيم منها 9 أعمال للقائمة الطويلة .

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