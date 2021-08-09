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ميزانية الربع الثاني للعام الجاري.. الإيرادات 248 مليار ريال والمصروفات 252.7 مليار ريال

أبرز المواد

تفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية لميزانية الربع الثاني لعام 2021

تفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية لميزانية الربع الثاني لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=1012149
المناطق - الرياض:

كشفت بيانات وزارة المالية اليوم (الإثنين) عن تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021 وتحقيق إيرادات بقيمة 248 مليار ريال، ومصروفات 252.7 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات النفطية أعلى عائد بـ 132.1 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 115.9 مليار ريال، منها الضرائب على السلع والخدمات 67.9 مليار ريال، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 4.3 مليار ريال.

وفيما يخص المصروفات، تصدرت تعويضات العاملين الأعلى في المصروفات بقيمة 122.8 مليار ريال، يليها استخدام السلع والخدمات 45.5 مليار ريال والأصول غير المالية 21.9 مليار ريال.

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ميزانية الربع الثاني للعام الجاري.. الإيرادات 248 مليار ريال والمصروفات 252.7 مليار ريال

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