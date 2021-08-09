“نزاهة” توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد

المناطق - الرياض:

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة 878 جولة رقابية وحققت مع 461 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت الهيئة أنه جرى على إثر ذلك إيقاف 207 مواطنين ومقيمين منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة والتعليم، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام.

وأشارت الهيئة إلى أن الموقوفين ثبت تورطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.