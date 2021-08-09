“السعودية للكهرباء” تحذر من تعامل غير المختصين مع العدادات

المناطق - الرياض:

وجهت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الإثنين)، تحذيرًا من تعامل غير المختصين مع عدادات الكهرباء، أو أي من مكونات الشبكة الكهربائية، مبينة أنه في حال الحاجة يتم التنسيق المباشر مع الشركة.

جاء ذلك ردًا على الفيديو المتداول لمواطن يقوم فيه بشرح طريقة إغلاق وفتح قواطع عدادات الكهرباء الجديدة، وذلك تزامنًا مع تغيير شركة الكهرباء لقواطع العدادات.

وأبرز المواطن في الفيديو الذي وثقه بنفسه أن الإغلاق يكون من خلال الضغط على المفتاح الأحمر بقوة بضغطة واحدة، حتى ينفصل التيار الكهربائي، لافتًا إلى أنه يمكن إعادة التيار الكهرباء من خلال مفتاح صغير ناحية الجهة اليمنى للعداد.