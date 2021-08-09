أمير تبوك يطلع غداً على معرض مشاريع مدينة تبوك

المناطق - تبوك:

يطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة غداً على المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك وذلك بمعرض المشروعات التنموية والخدمية , والذي يقام بمركز الأمير سلطان الحضاري, بمشاركة جميع الجهات الحكومية الخدمية المشرفة على هذه المشاريع.



وسيتفقد سموه سير العمل في المشروعات المنفذة ونسبة الإنجاز في تلك المشاريع والتي تشمل جامعة تبوك وقطاعات التعليم و الصحة والكهرباء والمياه والأمانة والإسكان والنقل والموارد البشرية والبيئة والزراعة والتي تهدف إلى خدمة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات بالمنطقة.