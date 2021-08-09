تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة

تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة

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تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة

تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة
http://almnatiq.net/?p=1012187
المناطق - واس:

تكثّف أمانة منطقة القصيم أعمال تنفيذ البنية التحتية لمهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمدينة بريدة على طريق بريدة الأسياح.
وأوضح أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، أن أعمال المرحلة الأولى تتضمن تهيئة الموقع العام، وتنفيذ الطرق الداخلية، ومناطق إقامة الفعاليات، ومواقف السيارات، وأعمال الإنارة، وتهيئة المداخل والمخارج لموقع المهرجان.
ويهدف المهرجان إلى الاهتمام بالجانب التاريخي الكبير لما تميزت به المنطقة في رحلة العقيلات التجارية، التي كان يقوم بها الآباء والأجداد عبر الإبل بين الدول المجاورة والشقيقة ، عبر أبعاد ثقافية واقتصادية، وإبراز للموروث الثقافي والشعبي للعقيلات، وتطوير برامج علمية وثقافية واقتصادية في مجال الإبل ، بالإضافة إلى فتح آفاق تعاون مع الجهات المحلية والعالمية.

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