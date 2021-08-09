احدث الأخبار

أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات
أبرز المواد
 تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع غداً على معرض مشاريع مدينة تبوك
أبرز المواد
 “الضمان الصحي” يوضح 3 حالات تسمح للموظف بتقديم شكوى ضد صاحب العمل
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تحذر من تعامل غير المختصين مع العدادات
أبرز المواد
 “كفيف” توزع 8 وحدات سكنية على مستفيديها
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بـ 29 شخصاً تاجروا في الذهب مجهول المصدر
أبرز المواد
 “نزاهة” توقف 207 مواطنين ومقيمين بتهم فساد
أبرز المواد
 الهلال يتعاقد مع رياض الأسمري رسميًا
أبرز المواد
 توضيح من “المالية” عن كيفية تمويل عجز ميزانية الربع الثاني لعام 2021
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة إلى 30 مليونًا
أبرز المواد
 تفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية لميزانية الربع الثاني لعام 2021
أبرز المواد
أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات

أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات

أبرز المواد
تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة

تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة

أبرز المواد
أمير تبوك يطلع غداً على معرض مشاريع مدينة تبوك

أمير تبوك يطلع غداً على معرض مشاريع مدينة تبوك

أبرز المواد
“الضمان الصحي” يوضح 3 حالات تسمح للموظف بتقديم شكوى ضد صاحب العمل

“الضمان الصحي” يوضح 3 حالات تسمح للموظف بتقديم شكوى ضد صاحب العمل

أبرز المواد

أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات

أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=1012198
المناطق - جازان:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعددا من وكلاء وعمداء الجامعة والمشرف على المستشفى الجامعي.

واستمع سموه لشرح عن مراحل سير عملية القبول والإحصاءات التفصيلية الخاصة بأعداد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1443هـ، إضافة لما حققته الجامعة في العديد من الجوانب التطويرية والاستثمارية، بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

كما اطلع على عرض عن جهود الجامعة في توسيع نطاق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، من خلال مراكز اللقاحات بالمستشفى الجامعي وكلياتها الصحية بالمحافظة، وأطلق أكثر من 17 مركزًا متنقلًا لخدمة منسوبي وطلبة التعليم العام بالمنطقة، لتحقيق العودة الآمنة للدراسة.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود ودور جامعة جازان في خدمة المجتمع بالمنطقة ومحافظاتها وما تقدمه من اعمال وخدمات مجتمعية وصحية وتطويرية تسهم في النهوض بكافة المجالات العلمية والتعليمية بمنطقة جازان، متمنيًا لهم التوفيق ومزيدا من التميز على المستوى المحلي والاقليمي ضمن الجامعات السعودية.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمـد الصقر.

روابط ذات صلة

تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة

تكثّيف أعمال البنية التحتية لموقع مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في بريدة
أمير تبوك يطلع غداً على معرض مشاريع مدينة تبوك

أمير تبوك يطلع غداً على معرض مشاريع مدينة تبوك
“الضمان الصحي” يوضح 3 حالات تسمح للموظف بتقديم شكوى ضد صاحب العمل

“الضمان الصحي” يوضح 3 حالات تسمح للموظف بتقديم شكوى ضد صاحب العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*