أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات

المناطق - جازان:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعددا من وكلاء وعمداء الجامعة والمشرف على المستشفى الجامعي.

واستمع سموه لشرح عن مراحل سير عملية القبول والإحصاءات التفصيلية الخاصة بأعداد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1443هـ، إضافة لما حققته الجامعة في العديد من الجوانب التطويرية والاستثمارية، بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

كما اطلع على عرض عن جهود الجامعة في توسيع نطاق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، من خلال مراكز اللقاحات بالمستشفى الجامعي وكلياتها الصحية بالمحافظة، وأطلق أكثر من 17 مركزًا متنقلًا لخدمة منسوبي وطلبة التعليم العام بالمنطقة، لتحقيق العودة الآمنة للدراسة.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود ودور جامعة جازان في خدمة المجتمع بالمنطقة ومحافظاتها وما تقدمه من اعمال وخدمات مجتمعية وصحية وتطويرية تسهم في النهوض بكافة المجالات العلمية والتعليمية بمنطقة جازان، متمنيًا لهم التوفيق ومزيدا من التميز على المستوى المحلي والاقليمي ضمن الجامعات السعودية.



حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمـد الصقر.