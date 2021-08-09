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أمانة الشرقية: اعتماد ٤ رخص لمشاريع سياحية في الدمام وفقًا لكود البناء

أمانة الشرقية: اعتماد ٤ رخص لمشاريع سياحية في الدمام وفقًا لكود البناء
http://almnatiq.net/?p=1012202
المناطق - الشرقية:

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية أربعة مشاريع سياحية وخدمية وفقا لكود البناء السعودي.

وذكرت الأمانة، أن إدارة الرخص بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة اعتمدت عدد من المشاريع المميزة والسياحية والخدمية على مستوى الحاضرة، وفقاً لكود البناء السعودي، والتي تضمنت فندق الفيرمونت بالخبر، ومجمع تجاربي بالخبر، ومبنى إداري تجاري بالخبر، ومجمع تجاري حديث بكورنيش الشاطئ.

ولفتت الى أن هذه المشاريع اعتمدت من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، موضحة أن معالي الأمين شدد على تطبيق كود البناء السعودي على المباني ومتابعته في جميع المراحل ابتداء من التصميم مرورا بالإشراف والتنفيذ، إضافة الى ضرورة متابعة أعمال المكاتب الهندسية وما يقومون به من أعمال الكود وعدم التساهل في تطبيقه.

وأشارت الى أن كود البناء السعودي يسهم في رفع جودة البناء وضمان سلامة الأفراد والمنشآت، لارتكازه على السلامة والصحة العامة والاهتمام بالاستدامة، ويهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة للمواطنين بالمملكة، والارتقاء بجودة الأبنية وتطوير صناعة البناء، والحفاظ على الاستثمارات وتخفيف خسائر المخاطر الطبيعية، ومواكبة النهضة العمرانية المتسارعة بالمملكة.

وبينت أن اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي ستسهم في رفع جودة البناء وتحسين أدائه، موضحة أنها تتضمن 41 عنصرا لتصنيف المخالفات على أسس ومعايير الكود، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق متطلبات الكود وأهدافه، فيما ستخضع المباني التي لا تزال تحت الإنشاء لعمليات التفتيش العامة.

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