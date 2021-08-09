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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أوكرانيا

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أوكرانيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أوكرانيا
http://almnatiq.net/?p=1012208
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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