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مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالاً في الأسعار لأكثر من 45 صنفاً من التمور

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالاً في الأسعار لأكثر من 45 صنفاً من التمور
http://almnatiq.net/?p=1012218
المناطق_واس

شهدت أسعار التمور اليوم اعتدالاً ملموساً للشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور مع انطلاقة جني محاصيل التمور بمدينة بريدة ، وتوافد آلاف المزارعين لعرض تمورهم على المتسوقين في مهرجان بريدة للتمور .
وتصدر السكري الأكثر مبيعا ، إذ وصل سعره ما بين 20 إلى 250 ريالا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوغرامات، فيما جاءت الونانة ما بين 25 إلى 80 ريالا، والشقراء ما بين 20 إلى 60 ريال، كما جاء الشيشي ما بين 15 إلى 40 ريالا، والسكرية الحمراء من 15 إلى 35 ريالا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 25 ريالا .
وسجلت باقي أنواع التمور، تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، كما سترد للسوق في الأيام القادمة أنواع أخرى من التمور كالصقعي والخلاص والرشودية والمكتومي وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة القصيم.

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