الرياض.. مجمع “إرادة” يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال

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دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، خدمة جديدة تتمثل في عيادة استشارية أسرية خاصة للأطفال، تهدف إلى تقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي فيما يخص الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تصيب الأطفال، من خلال نخبة من المختصين في المجمع، وبما يسهم في سرعة حصول المستفيدين على الخدمة المطلوبة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومتخصصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال، وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.

من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة، بدر بن مرزوق المطيري، إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال التي سيصبح دورها مقتصرًا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزًا، وسيتم تقديم الإرشاد والتوجيه عن طريق الهاتف الإرشادي: ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤ .

وأوضح أن الاضطرابات التي ستخدمها العيادة تشمل اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية، وحالات رفض المدرسة، وحالات صعوبات التعلم، وانخفاض القدرات العقلية، والاضطرابات النفسية عند الأطفال مثل (القلق، الوسواس، الرهاب، الاكتئاب، الذهان، واضطراب المزاجية).

يذكر أن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم في العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع ويعانون من اضطرابات نفسية أو اضطرابات في النمو والسلوك خلال العامين (2018-2019م) بلغ 3031 طفلاً وطفلة، أعمارهم تبدأ من عمر سنتين، وتستمر المتابعة معهم في عيادة الأطفال إلى عمر 18 سنة بالنسبة للإناث، فيما تستمر لدى الذكور إلى عمر 15 عامًا.