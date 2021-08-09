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رئيس الطيران المدني يلتقي وفدًا من شركة تحكم التقنية

رئيس الطيران المدني يلتقي وفدًا من شركة تحكم التقنية

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رئيس الطيران المدني يلتقي وفدًا من شركة تحكم التقنية

رئيس الطيران المدني يلتقي وفدًا من شركة تحكم التقنية
http://almnatiq.net/?p=1012237
المناطق_واس

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في الرياض اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية عبدالعزيز النويصر والرئيس التنفيذي لشركة تحكم التقنية الدكتور بندر الحقباني والفريق التنفيذي بالشركة.
واستعرضت خلال اللقاء سبل التعاون بين الهيئة وشركة “تحكم التقنية” في مجالات التقنية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والبناء على النجاح المشترك في مبادرة “إياب” التي أطلقتها الهيئة في حج عام 1440هـ.

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