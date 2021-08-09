رسميًّا.. بدء تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة

المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، بدء تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة مشيرةً إلى مهلة تصحيحية لمدة 90 يومًا بناءً على طلب الشركات والمؤسسات، مؤكدة أنه لا يمكن استيراد أي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دون إذن استيراد إلكتروني.

وكانت «البيئة» قد بينت، في وقت سابق خطوات إجراءات إصدار الترخيص والتي تبدأ بتقديم الطلب إلكترونيًّا عبر منصة زراعي الإلكترونية ، وأنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببًا، مفيدة بأن فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحًا لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.

وأوضحت «البيئة»، أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكِّنه من الحصول على أذونات الاستيراد والتي تبدأ في الأول من محرم القادم، مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق، مشيرة إلى أنه من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة «البيئة» أن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة، ومطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية، مؤكدة أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد أطلقت آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه، بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: «عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد، وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر»، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على: «الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة»، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية(CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.