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أمير نجران يعتمد ترقية 117 موظفًا بالإمارة

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أمير نجران يعتمد ترقية 117 موظفًا بالإمارة

أمير نجران يعتمد ترقية 117 موظفًا بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=1012243
المناطق_واس

اعتمد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه، اليوم، ترقية 117 موظفًا بإمارة المنطقة، على وظائف إدارية من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة، يمثلون الدفعة الثالثة من المترقين عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية “مسار”، وذلك بحضور وكيل الإمارة، حسن بن عبده العذيقي، ومدير عام الموارد البشرية بالإمارة، مالك بن ناصر بن خديش.
وأعرب سموه عن تهنئته للموظفين المترقين، حاثًّا على مواصلة العطاء والجهد في خدمة الدين ثم الملك والوطن، بكل صدق وأمانة وإخلاص.
وعبّر مدير عام الموارد البشرية باسم الموظفين المترقين عن شكره لسمو أمير المنطقة على ثقته الغالية، واعدين بالإخلاص والتفاني في العمل .

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