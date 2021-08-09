أمين تبوك يزور بلدية البدع ويتابع سير العمل

المناطق_علي العميري

قام أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي ال محفوظ اليوم بزيارة تفقدية لبلدية محافظة البدع التي عقد من خلالها إجتماع بحضور رئيس البلدية الأستاذ سعيد بن خليل السعيد ومنسوبيها حاثاً إيهام مواصلة العمل الجاد واستشعار المسؤولية وتقديم أرقى الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان المحافظة وزوارها كما تمت مناقشة ما يعترض سير عملهم من عوائق ووضع الحلول لها.كما تمت مناقشة معالجة التشوه البصري ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة ومعالجتها مباشرة.