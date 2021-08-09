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الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 9921 برنامجًا دعوياً خلال عام 1442

الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 9921 برنامجًا دعوياً خلال عام 1442
http://almnatiq.net/?p=1012251
المناطق_واس

نفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم 9921 برنامجاً دعوياً خلال عام 1442، حيث بلغ عدد المناشط الحضورية 5823 منشطاً، و2529 منشطاً آخر أقيم عن بعد ، بالإضافة إلى برامج خاصة بالتوعية الفكرية بلغت 1569 برنامجاً.
يذكر أن أعمال الدعوة عن بعد التي تنفذها الوزارة استمرت، فيما روعي في المناشط الدعوية التي نفذت حضورياً الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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