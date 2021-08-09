مجلس شباب حائل يقيم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي

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‏أقام مجلس شباب منطقة حائل بمقر النادي الأدبي اليوم ورشة عمل لوضع تصوّر لملتقي الذكاء الاصطناعي الذي سيقام في المنطقة خلال الأشهر القادمة.

وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن الملتقى يسهم بإخراج المعلومات والمعارف التي تلقاها الشباب والفتيات على شكل منتجات تخدم الوطن، مؤكدًا أن القدرات الوطنية والربط بين المعرفة وحاجة السوق على المستوى الاقتصادي أو المجتمعي أو الخدمي أحد أهداف الملتقي، التي تتحقق معها تنمية قدرات أبناء المنطقة وتطوير أفكارهم.