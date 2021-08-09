احدث الأخبار

وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة
أبرز المواد
 “تعليم ظهران الجنوب “يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة يزور اتحاد ” يونا “
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى تشاد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي
أبرز المواد
 “بوابة الدرعية”بالشراكة مع “التعليم” تختتم “راوي الدرعية” بتتويج اثني عشر فائزا وفائزة
أبرز المواد
 «إنذار أحمر» من ارتفاع درجات الحرارة: العالم يقترب من «مربع الخطر»
أبرز المواد
 مجلس شباب حائل يقيم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالقصيم تقيم 9921 برنامجًا دعوياً خلال عام 1442
أبرز المواد
 أمين تبوك يزور بلدية البدع ويتابع سير العمل
أبرز المواد
 أمير نجران يعتمد ترقية 117 موظفًا بالإمارة
أبرز المواد
 رسميًّا.. بدء تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة
أبرز المواد
وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة

وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة

أبرز المواد
“تعليم ظهران الجنوب “يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

“تعليم ظهران الجنوب “يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

أبرز المواد
سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة يزور اتحاد ” يونا “

سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة يزور اتحاد ” يونا “

أبرز المواد
سفير المملكة لدى تشاد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي

سفير المملكة لدى تشاد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي

أبرز المواد

مجلس شباب حائل يقيم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي

مجلس شباب حائل يقيم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=1012254
المناطق_واس

‏أقام مجلس شباب منطقة حائل بمقر النادي الأدبي اليوم ورشة عمل لوضع تصوّر لملتقي الذكاء الاصطناعي الذي سيقام في المنطقة خلال الأشهر القادمة.
وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن الملتقى يسهم بإخراج المعلومات والمعارف التي تلقاها الشباب والفتيات على شكل منتجات تخدم الوطن، مؤكدًا أن القدرات الوطنية والربط بين المعرفة وحاجة السوق على المستوى الاقتصادي أو المجتمعي أو الخدمي أحد أهداف الملتقي، التي تتحقق معها تنمية قدرات أبناء المنطقة وتطوير أفكارهم.

روابط ذات صلة

وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة

وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة
“تعليم ظهران الجنوب “يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

“تعليم ظهران الجنوب “يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة يزور اتحاد ” يونا “

سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة يزور اتحاد ” يونا “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*