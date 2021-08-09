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«إنذار أحمر» من ارتفاع درجات الحرارة: العالم يقترب من «مربع الخطر»

«إنذار أحمر» من ارتفاع درجات الحرارة: العالم يقترب من «مربع الخطر»
http://almnatiq.net/?p=1012259
المناطق_ الرياض

أصدرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تحذيرًا شديد اللهجة للبشرية، مشيرة إلى أن العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة الجامح، وأن اللوم يقع على عاتق البشر بشكل لا شك فيه.

وحذر العلماء -في تقرير صادر عن الهيئة الأممية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أوردته قناة الحرة الأمريكية – من أن مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لعقود إن لم يكن لقرون، قائلًا إن هناك موجات حرارة مميتة وأعاصير قوية وظروفًا جوية متطرفة أخرى تحدث الآن، ومن المرجح أن تصبح أكثر حدة.

ومن جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش التقرير -في بيان- بأنه رمز أحمر للبشرية، داعيًا إلى وضع حد فوري لطاقة الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى عالية التلوث، قائلًا: «أجراس الإنذار تصم الآذان.. يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة ناقوس الموت للفحم والوقود الأحفوري، قبل أن يدمروا كوكبنا».

ويأتي تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قبل ثلاثة أشهر فقط من مؤتمر كبير للأمم المتحدة بشأن المناخ في جلاسكو بأسكتلندا؛ حيث ستكون الدول تحت ضغط للتعهد باتخاذ إجراءات مناخية طموحة وتمويل كبير.

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