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سفير المملكة لدى تشاد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي

سفير المملكة لدى تشاد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي
http://almnatiq.net/?p=1012265
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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، اليوم، أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي.
ونقل السفير الشهري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، وتمنياتهما للشعب التشادي الشقيق بالأمن والرخاء والازدهار.
وأكد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص حكومة المملكة على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.
من جهته، أعرب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن خالص تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالتقدم والرخاء.

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