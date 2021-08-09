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سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة يزور اتحاد ” يونا “

سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة يزور اتحاد ” يونا “
http://almnatiq.net/?p=1012268
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زار سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، أولوغبيك مقصودوف ، اليوم، اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ” يونا ” .
واستمع السفير الأوزبكي إلى شرح عن رؤية اتحاد “يونا” خلال الأعوام القادمة ، قدمه مدير “يونا ” المكلّف محمد بن عبدربه اليامي ،التي تتمحور حول دور الاتحاد كمنصة إعلامية رئيسية للدول الأعضاء، والنهوض بصناعة الإعلام ، منطلقاً من القيم الإسلامية والإعلامية التي تحث على الشفافية والمصداقية والتسامح.
واستعرض اليامي دور “يونا” في تقديم الاستشارات الإستراتيجية الإعلامية للدول الأعضاء من خلال ممثلي وكالات الأنباء الوطنية الرسمية ، إلى جانب تقديم عدد من الدورات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة التي تتمحور التغطية الإعلامية للجنسين.
وثمّن سفير جمهورية أوزبكستان في ختام الزيارة دور الاتحاد في توثيق العلاقات الإعلامية الدولية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الصلات المهنية بين العاملين في المجال الإعلامي، مؤكدا حرص بلاده على تقديم الدعم اللازم للاتحاد من أجل القيام بدوره في المجال الإعلامي والثقافي.

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