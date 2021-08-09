“تعليم ظهران الجنوب “يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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اعتمد مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

وبينت إدارة تعليم ظهران الجنوب، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام “نور”, في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر المحرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 المحرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.