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شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا جرائم تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة

شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا جرائم تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة
http://almnatiq.net/?p=1012277
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة، قُدرت بمبلغ (200,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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