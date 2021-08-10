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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=1012279
المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

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