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وزارة الحج والعمرة تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط التحصين “جرعتين”

وزارة الحج والعمرة تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط التحصين “جرعتين”

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وزارة الحج والعمرة تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط التحصين “جرعتين”

وزارة الحج والعمرة تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط التحصين “جرعتين”
http://almnatiq.net/?p=1012282
المناطق_واس

أكدت وزارة الحج والعمرة على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 – 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين “جرعتين”، وذلك مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أُصدِرَ أكثرُ من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي “اعتمرنا وتوكلنا”، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.
وبين معاليه أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان ، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقَي “توكلنا واعتمرنا”.

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