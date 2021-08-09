33 متخصِّصًا يقومون بإسدال ثوب الكعبة المشرفة

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة اليوم, بإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان, وذلك بإشراف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة عبدالحميد بن سعيد المالكي أنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليُسدل الجزء الذي رُفِعَ من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ, مشيرًا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

وبيّن أن فريق العمل من المتخصِّصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.