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خبيرة تغذية: البطيخ والشمام يوفران الحماية من 7 مشكلات صحية

خبيرة تغذية: البطيخ والشمام يوفران الحماية من 7 مشكلات صحية
http://almnatiq.net/?p=1012294
المناطق_ الرياض

قالت خبيرة التغذية الروسية ليلى قاديروفا، إن البطيخ والشمام يساعدان في تجاوز 7 مشكلات صحية.

وأضافت، إن البطيخ والشمام لهما تأثير مدر للبول واضح بسبب محتوى البوتاسيوم، ويدعمان الجهاز البولي التناسلي أو الكلى، فضلًا عن المساعدة في احتواء احتباس السوائل في الجسم، وفق موقع سبوتنيك.
 
وتابعت، أن البطيخ والشمام يساعدان الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن، ويعملان بشكل رائع في برامج إنقاص الوزن، في حال استبدلت وجبة (غداء أو عشاء) ببضع شرائح من البطيخ أو الشمام؛ مما يقلل متوسط السعرات الحرارية اليومية، ويؤدي إلى إزالة الماء الزائد وتخفيف الانتفاخ.

ورغم الفوائد الكثيرة المشار إليها فإن خبيرة التغذية، لا تنصح الخبيرة بتناول البطيخ والشمام كعلاج لأي مرض، بل يمكن أن يكونا مكملين للعلاج، لكن لا يحلان محل العلاج الكامل الموصوف من قبل الطبيب.

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