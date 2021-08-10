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الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

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الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي
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المناطق_واس

أدانت الجزائر الاعتداءات الإرهابية المرتكبة أمس في مالي التي خلّفت العشرات من الضحايا الأبرياء بثلاث مناطق قريبة من الحدود النيجيرية, مجددةً تضامنها مع الحكومة و الشعب المالي.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر دعمها لمالي في مكافحتهم الإرهاب الأعمى، مقدمةً تعازيها لعائلات الضحايا.

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