أدانت الجزائر الاعتداءات الإرهابية المرتكبة أمس في مالي التي خلّفت العشرات من الضحايا الأبرياء بثلاث مناطق قريبة من الحدود النيجيرية, مجددةً تضامنها مع الحكومة و الشعب المالي.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر دعمها لمالي في مكافحتهم الإرهاب الأعمى، مقدمةً تعازيها لعائلات الضحايا.
الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي
أدانت الجزائر الاعتداءات الإرهابية المرتكبة أمس في مالي التي خلّفت العشرات من الضحايا الأبرياء بثلاث مناطق قريبة من الحدود النيجيرية, مجددةً تضامنها مع الحكومة و الشعب المالي.
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