الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

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أدانت الجزائر الاعتداءات الإرهابية المرتكبة أمس في مالي التي خلّفت العشرات من الضحايا الأبرياء بثلاث مناطق قريبة من الحدود النيجيرية, مجددةً تضامنها مع الحكومة و الشعب المالي.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر دعمها لمالي في مكافحتهم الإرهاب الأعمى، مقدمةً تعازيها لعائلات الضحايا.