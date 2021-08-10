اليونيسف تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في إقليم تيغراي

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أعرب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 200 شخص، بمن فيهم أكثر من 100 طفل في إثيوبيا، داعياً جميع الأطراف إلى إنهاء القتال، وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري في إقليم تيغراي.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم، إلى أن الأشخاص قُتلوا خلال تنفيذ هجمات على عائلات نازحة لجأت إلى أحد المرافق الصحية وإلى مدرسة في إقليم عفار يوم الخميس (5 أغسطس)، مشيراً إلى أن اشتداد القتال في عفار والمناطق المجاورة لتيغراي كارثي على الأطفال، داعياً جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال من الأذى.