احدث الأخبار

اليونيسف تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في إقليم تيغراي
أبرز المواد
 الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي
أبرز المواد
 300 ألف ريال حصيلة اليوم الثالث للمزاد الدولي لمزراع إنتاج الصقور
أبرز المواد
 خبيرة تغذية: البطيخ والشمام يوفران الحماية من 7 مشكلات صحية
أبرز المواد
 ترقية بن طواله لرتبة عقيد
مجتمع المناطق
 33 متخصِّصًا يقومون بإسدال ثوب الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 المحكمة العليا “دائرة الأهلة”: اليوم الاثنين المكمل لشهر ذي الحجة وغدًا الثلاثاء غرة شهر المحرّم 1443هـ
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 18 – 12 سنة بشرط التحصين “جرعتين”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا جرائم تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة
أبرز المواد
 وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة
أبرز المواد
اليونيسف تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في إقليم تيغراي

اليونيسف تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في إقليم تيغراي

أبرز المواد
الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أبرز المواد
300 ألف ريال حصيلة اليوم الثالث للمزاد الدولي لمزراع إنتاج الصقور

300 ألف ريال حصيلة اليوم الثالث للمزاد الدولي لمزراع إنتاج الصقور

أبرز المواد

اليونيسف تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في إقليم تيغراي

اليونيسف تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في إقليم تيغراي
http://almnatiq.net/?p=1012306
المناطق_واس

أعرب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 200 شخص، بمن فيهم أكثر من 100 طفل في إثيوبيا، داعياً جميع الأطراف إلى إنهاء القتال، وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري في إقليم تيغراي.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم، إلى أن الأشخاص قُتلوا خلال تنفيذ هجمات على عائلات نازحة لجأت إلى أحد المرافق الصحية وإلى مدرسة في إقليم عفار يوم الخميس (5 أغسطس)، مشيراً إلى أن اشتداد القتال في عفار والمناطق المجاورة لتيغراي كارثي على الأطفال، داعياً جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال من الأذى.

روابط ذات صلة

الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي
300 ألف ريال حصيلة اليوم الثالث للمزاد الدولي لمزراع إنتاج الصقور

300 ألف ريال حصيلة اليوم الثالث للمزاد الدولي لمزراع إنتاج الصقور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*