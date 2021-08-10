“أرامكو” تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة

“أرامكو” تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة

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“أرامكو” تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة

“أرامكو” تعلن عن فتح باب التقديم لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة
http://almnatiq.net/?p=1012326
المناطق - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن فتح باب التقديم على وظائفها لحديثي التخرج، وذوو الخبرة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، موضحة أن المؤهلات الأساسية للمرشحين حديثي التخرج: درجة البكالوريوس، أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

كما يشترط أن يكون معدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

ومعدل تراكمي بحد أدنى 2,5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

وبخصوص المؤهلات الأساسية للمرشحين ذوي الخبرة، فهي: درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل- درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل، شرط وجود خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

المرشحون حديثي التخرج: التقديم

المرشحون ذوو الخبرة: التقديمواتسابفيسبوكتويتر

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