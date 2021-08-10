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تطور جديد.. و3 نقاط تحول دون إتمام التعاقد بين ميسي وباريس سان جيرمان

تطور جديد.. و3 نقاط تحول دون إتمام التعاقد بين ميسي وباريس سان جيرمان
http://almnatiq.net/?p=1012345
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الاثنين، تطورا جديدا بشأن انتقال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى نادي باريس سان جيرمان المنتظر.

وزعمت الصحيفة أن ميسي حصل على نسخة من عقده مع باريس، الأحد، إلا أن قائد برشلونة السابق ما زال في منزله ببرشلونة يراجع شروط عقده مع النادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك بنودا يجب النظر لها بدقة، مثل الراتب السنوي، لأن الأرقام المتداولة غير صحيحة.

إضافة لبند حقوق الصور، التي لا يملكها ميسي في نادي برشلونة، كما أن هناك نقطة جديدة تثير الخلاف لإتمام التعاقد وهي أن اللاعب الأرجنتيني يتعامل مع شركة ملابس، بالمقابل سان جيرمان متعاقد مع شركة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي لن يتوجه إلى باريس قبل حصوله على موافقة والده، وكيل أعماله، ومحاموه على عقد سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ميسي سيغادر مدينة برشلونة إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية، لعقد لقاء مع مسؤولي باريس، صباح اليوم الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على عقد النجم الأرجنتيني مع سان جيرمان.

بهذا تستمر حالة الترقب لدى مشجعي النادي الفرنسي بانتظار توصل الطرفين لاتفاق كامل.

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